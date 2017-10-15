موظف ينتحر بقطع شرايينه بـ "شفرة حلاقة" لإصابته بالسكر

أسيوط - أسامة صديق:

كشفت التحريات التي أجراها ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط، اليوم الأحد، بعد العثور على جثة موظف بجامعة أسيوط، بأنه انتحر باستخدام شفرة حلاقة لمروره بضائقة نفسية نتيجة مرضه وتدهور حالته الصحية.

وكان اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط ، تلقى إخطارا من اللواء أسعد الذكير، يفيد بأنه تبلغ لقسم شرطة ثان أسيوط من إدارة شرطة النجدة، بانتحار أحد الأشخاص بمنطقة الوليدية.

وعثر على جثة "ع.س.ع "، موظف بجامعة أسيوط، ومقيم بمنطقة الوليدية، مسجاة على سرير غرفة نومه بكامل ملابسه وبه جرحين قطعيين برسغ اليد اليسرى أحدهما غائر ووجود آثار دماء كثيفة على السرير وأرضية الغرفة وبأحد الأوعية البلاستيكية "جردل" بجوار السرير.

كما عثر على شفرة حلاقة عليها آثار دماء أعلى منضدة بجوار السرير، تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

وقررت زوجته لضباط المباحث، أنها توجهت لإيقاظه صباح اليوم بغرفته وفوجئت بانتحاره وعللت ذلك لمروره بحالة نفسية سيئة لإصابته بمرض السكر والقدم السكري وحدوث غرغرينه بقدمه وعدم قدرته على الخروج من المنزل ومباشرة الحياة، ولم تتهم أو تشتبه في أحد بالتسبب في ذلك.

وبسؤال نجله أكد ما قررته زوجة والده، ولم يشتبه في أحد بالتسبب في ذلك، كلفت إدارة البحث بالتحري حول الواقعة، وجار العرض على النيابة.