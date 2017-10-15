ضبط 22 طن دقيق مجهول المصدر داخل مخزن في حدائق القبة

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط مسئول مخزن لحيازته 22 طن دقيق مجهول المصدر في حدائق القبة.

كانت معلومات وردت لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة، مفادها أن "جمال.ص" المسئول عن مخزن دقيق بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الحدائق؛ يحوز كمية كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر بداخل المخزن عمله بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وباستهداف المخزن، أمكن ضبط المسئول عنه وعُثر بداخله على 22 طن دقيق فاخر استخراج 72 % مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته أمام اللواء محمد منصور، مدير المباحث، اعترف بارتكاب الواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة للنيابة العامة، التي تولت التحقيق.