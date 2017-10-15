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تأجيل دعوى منع ظهور الشيخ ميزو في الإعلام لجلسة 14يناير

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تأجيل دعوى منع ظهور الشيخ ميزو في الإعلام لجلسة 14يناير تأجيل دعوى منع ظهور الشيخ ميزو في الإعلام لجلسة 14يناير

مصراوي Masrawy

تأجيل دعوى منع ظهور الشيخ ميزو في الإعلام لجلسة 14يناير

03:12 م الأحد 15 أكتوبر 2017

تأجيل دعوى منع ظهور الشيخ ميزو في الإعلام لجلسة 14يناير

الشيخ ميزو

كتب- محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، تأجيل الدعوى التي تطالب بإلزام رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بمنع محمد عبد الله نصر وشهرته "الشيخ ميزو" من الظهور على جميع وسائل الإعلام المرئية منها والمسموعة لجلسة 14 يناير المقبل.
قالت الدعوى رقم ١٢١٧٠ لسنة ٧١ قضائية، إن محمد عبد الله نصر وشهرته ميزو يتعمد عند ظهوره استفزاز مشاعر المشاهدين بتطاوله على الدين الإسلامي، وعلى الأحاديث النبوية الشريفة، باعتباره يظهر ليبث سمومه ويرتدى زي الأزهر الشريف ليضفي المشروعية على جهله، مضيفة أنه ظهر فجأة على الساحة بعد ثورة يناير ليتحدث في أي قضية بارعا في إظهار الكم الهائل من الجهل ولا يستطيع أحد تحمله وبعد فترة لقب نفسه بخطيب التحرير - وفق نص الدعوى-.
أضافت الدعوى أنه ارتدى زي شيوخ الأزهر وبدأ يتحدث في الدين ويطعن في السنة وصحيح البخاري.

وطالبت الدعوى وزير الأوقاف وزارة الداخلية وأجهزة الأمن بالقبض على الشيخ ميزو باعتباره ليس خطيبا معتمدا لدى الوزارة، وأن الأوقاف لم ولن تصرح لعبد الله نصر بالخطابة، وأن ما يردده إهانة للإسلام والبخاري كما وصفه عدد من الأئمة بالجاهل، واتهموه بأنه يسعى للظهور الإعلامي على حساب دينه

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