مصادر تكشف تفاصيل ضبط 6 عناصر إرهابية بالجيزة خططوا لتنفيذ عمليات عدائية

كتب - محمد شعبان:

كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى بمباحث الجيزة، تفاصيل ضبط 6 عناصر إرهابية داخل شقة بمركز أوسيم، شمال المحافظة.

وقالت المصادر في تصريحات لمصراوي، إن معلومات وردت إلى قطاع الأمن الوطني بتواجد خلية إرهابية داخل شقة بمركز أوسيم، وأنهم بصدد تنفيذ عمليات عدائية خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت المصادر أن محضر التحريات أشار إلى أن المتهمين الستة يتبعون الخلايا النوعية التابعة لجماعة الإخوان، وأنهم تلقوا تكليفات من قيادات الجماعة بالخارج للتخطيط لأعمال إرهابية.

وأشارت المصادر -التي رفضت ذكر اسمها- إلى أن المتهمين تلقوا تعليمات بتنفيذ عمليات عدائية خلال الأشهر المقبلة؛ لبث الرعب في نفوس المواطنين، وإفساد فرحة المصريين بافتتاح المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية، وقرب الانتخابات الرئاسية.

ولفتت المصادر إلى أنه بالعرض على نيابة شمال الجيزة الكلية، تم استصدار إذن بمداهمة الوكر، وتم اقتحامه من قبل مجموعات قتالية تابعة لرجال العمليات الخاصة، وتم ضبطهم.

وأكدت المصادر، أنه عُثر بالشقة على أوراق تنظيمية تحوي التكليفات الموكلة إليهم من الخارج، ومنشورات تحريضية ضد مؤسسات الدولة، مشددا على أنه لم يتم العثور على أية أسلحة أو مواد متفجرة بحوزتهم.