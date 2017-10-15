حقيقة تورط «خالد يوسف» في حادث ابنتها.. 6 تصريحات مثيرة لـ«زيزي مصطفى»

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قدّمت الراقصة المعتزلة، زيزي مصطفى، والدة الفنانة الشابة منة شلبي، الكثير من الأدوار في السينما المصرية، وكانت اعتزلت الفن سابقا بين عامي 1980 و2002 بسبب الحاجة المادية حينئذ، وكشفت الراقصة المعتزلة عن الكثير من أسرار حياتها الشخصية، خلال لقائها ببرنامج "بالألوان الطبيعية" من تقديم نادية حسني على قناة دريم، أمس السبت، ونستعرض أبرز تصريحاتها فيما يلي..

1- خطوبة منة شلبي وخالد يوسف

أكدت الفنانة زيزي مصطفى أنها عاشت فترة قلق كبيرة خلال فترة علاقة ابنتها منة شلبي، بخطيبها السابق المخرج خالد يوسف، مشيرة إلى أنها رفضت خطوبتهما في البداية، لكن وافقت عليها بسبب أن ابنتها كانت تحب خالد يوسف، وأضافت: "سبب قلقي من الخطوبة أن خالد يوسف يعيش حياته بحرية كبيرة".

2- سر انفصال ابنتها عن خالد يوسف

وعن انتهاء علاقة ابنتها بخالد يوسف، أكدت زيزي أن الأمر ليس له صلة بحادث السيارة الذي تعرضت له منة شلبي، مشيرة إلى أن سبب الحادث هو وجود زيت على الطريق مع سرعة السيارة فأفقدها التوازن.

3- خلع الحجاب

قالت الراقصة المعتزلة إنها خلعت الحجاب منذ 10 سنوات، مؤكدة أنه ليس مقياسا، وأن ربنا رب قلوب، وأنها لم تندم على ارتدائها الحجاب.

واستكملت: "عملت 15 عمرة وحجيت مرتين وذهبت إلى القدس، وخلعت الحجاب بناءً على نصيحة الطبيب بعدما بدأ شعري يتساقط وأحسست بصداع، وبعدها خلعته، علاقتي بربي أكتر من أن تبقى حجاب أو غير حجاب.

وتابعت: "بعض المحجبات لهن ممارسات سيئة وأخريات دون حجاب سلوكياتهن معتدلة ولا يرتكبن أخطاء، والله عالم بالغيب".

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4- «حين ميسرة»

قالت زيزي: "الفيلم لم يعرض على منة من الأساس، كما تداول البعض أن خالد يوسف رفض أن تقوم منة ببطولة الفيلم بدلا من سمية الخشاب، الكلام ماحصلش أي حاجة منه، ولا اتعرض عليها حاجة خالص".

5- رسالة شديدة اللهجة لسهير رمزي

وجهت زيزي رسالة شديدة اللهجة لسهير رمزي :"أنا باحب الوضوح والصح هو الصح، هي بتتكلم عن اللي بيعمل أفلام ويطلع عريان، ما هي عملت كده وكان ليها أفلام عريانة، هو تنتقد بمزاجها ودلوقتي طالعة عايزة تمثل، ماينفعش".

وتابعت: "إذا خفت ماتعملش وإذا عملت ماتخافش، لازم الشخص يخلي مصارحته مع ربنا مش مع البنى آدمين".

6- خسرت 600 ألف جنيه

قالت الفنانة زيزي مصطفى إنها خسرت في أول تجربة إنتاج لها في فيلم "بنات إبليس" مبلغ 600 ألف جنيه، وقالت: "كان فيه 12 بطل وبطلة، وماجبش حتى مصاريف إنتاجه".

وتابعت: "السينما حظ فيه فيلم يضرب وفيلم لا، أنا جبت أبطال كويسين، بس الفيلم في الآخر مانجحش ولا لم فلوسه حتى".