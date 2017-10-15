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حفيد عرابي ردا على يوسف زيدان: أنت "كداب وجاهل بالتاريخ"

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مصراوي Masrawy

حفيد عرابي ردا على يوسف زيدان: أنت "كداب وجاهل بالتاريخ"

02:58 م الأحد 15 أكتوبر 2017

يوسف زيدان والزعيم أحمد عرابي

كتب ـ محمد الصاوي :

في أول رد فعل للعائلة، وصف هيثم عرابي، حفيد أحمد عرابي باشا المفكر يوسف زيدان بأنه "كداب وجاهل بالتاريخ"، منتقدا تصريح الأخير الذي قال فيه إن جده سبب ضياع البلد ودخول الاستعمار الإنجليزي.

وقال هيثم عرابي في تصريح خاص لـ"مصراوي": يوسف زيدان يفتري على قيمة ورمز تاريخي دون وعي أو معرفة، عرابي رمز الكرامة وموقفه أمام الخديوي قيمة تدرس للأجيال.

وأضاف: "أقول ليوسف زيدان .. أنت كداب وجاهل بالتاريخ، روح أقرى وأفهم وبعدين أتكلم على الناس المشرفة".

وعن مقاضاة عائلة عرابي لزيدان، قال: "مش هنرفع أي قضايا محدش هيساعدنا في رفع القضية أو يدعمنا فيها.. وربنا هيرجع لنا الحق".

كان الكاتب والمفكر يوسف زيدان، قال خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية ON E "" إن المناهج الدراسية بها الكثير من الأخطاء، مثل وقوف أحمد عرابي أمام الملك، وتابع: "أحمد عرابى عمره ما شاف الخديوى، ولا عمره قاله كده".

وأضاف زيدان: "أحمد عرابى ضيع البلد ودخلنا فى استعمار 70 سنة من الإنجليز، ولا عنده مخابرات عسكرية ولا أي حاجة وعاوز يحكم.. مسكين، والأفلام الهندي اللي درسناها شوشت على دماغنا".

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مصراوي Masrawy

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