اعترافات متحرش فتاة المول: "قطعت وشها كنت متضايق منها"​

مصراوي Masrawy

كتب – فتحي سليمان:

ألقى رجال مباحث القاهرة، بقيادة اللواء، محمد منصور مدير المباحث، القبض على بطل واقعة التحرش بفتاة المول الشهيرة في 2015، والتي اتهمته الفتاة أمس، بالعودة للانتقام منها مرة أخرى بأن تعدى عليها بسلاح أبيض، وأصابها في وجهها بجرح قطعي "20 سم".

تلقى المقدم سمير مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، إشارة من مستشفى كيلو باترا باستقبالها "سمية طارق"، 25 سنة، موظفة، ومقيمة بمنطقة عين شمس، مصابة بجرح قطعي بالوجه بطول 20 سم"، واتهمت "هاني.أ"، 38 سنة، عاطل، بالتعدي عليها، وإحداث إصابتها.

وقالت الفتاة في محضر الشرطة، إنها فوجئت أثناء سيرها بشارع إبراهيم باشا بمنطقة الكوربة؛ بقيام المتهم، الذي سبق وتحرش بها، منذ عامين بالتعدي عليها بالضرب باستخدام سلاح أبيض "كتر" محدثا إصابتها.

أضافت المجني عليها، أن المتهم تعدى عليها لادعائها التشهير به، واتهامها له بالتحرش بها جنسيًا، والتعدي عليها بالضرب في محضر حمل رقم 12591 لسنة 2015م جنح مصر الجديدة وصدور حكم ضده بالحبس لمدة أسبوعين، قضاهم مطلع 2016.

أمر اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، بسرعة القبض على المتهم.

ووضع العميد محمود هندي، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، خطة بحث أسفرت عن ضبط المتهم أثناء اختبائه بمنطقة عين شمس، واعترف أمام رجال المباحث بارتكابه الواقعة.

وأمام رجال المباحث، قال المتهم: "تربصت بها لأني كنت متضايق منها، و بعد ما عورتها ألقيت السلاح في الطريق العام".

وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم سبق اتهامه، في قضيتي حملتا رقمي 2679 لسنة 2001م مصر الجديدة "اغتصاب"، و12591 لسنة 2015م جنح مصر الجديدة "تحرش وتعدي على المبلغة.

تحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

ونشرت الفتاة صورة لها على "فيس بوك"، وكتبت: "طيب كلاكيت تاني مرة، في أكتوبر ٢٠١٥، في واحد في مول الحرية، اتحرش بيا وخرج بكفالة ١٠٠جنية، الشخص ده النهاردة، ظهر لُي فجأة، وحاول يكلمني، لما مديت عشان أبعد عنه، جري ورايا وضربني بالمطواة في وشي، أدي العملية ساعتين ونص، ودي لسه أول عملية.

أضافت الفتاة: "الغريب أنه لما اتقبض عليه، اعترف وقال أصلها استفزتني لما ماردتش عليا، أول مرة خرج من قضية ضرب وتحرش بكفالة ١٠٠ جنيه، يا ترى بعد ما عمليات غائر طوله ٢٠سم وعاهة مستديمة، هيخرج بكام؟!".

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