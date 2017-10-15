وفاة طفلة بجرعة بنج زائدة بمركز طبي في بنها

القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقيت طفلة 7 سنوات مصرعها، داخل مركز طبي خاص ببنها، أثناء إجراء عملية جراحية لإزالة اللوزتين، فيما اتهمت أسرة الطفلة الطبيب المعالج بالإهمال والتسبب في وفاتها لإعطائها جرعة بنج زائدة أدت إلى وفاتها، تحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة بدفن الجثة.

تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير الأمن، إخطارًا من العميد حسام الحسيني رئيس مباحث القليوبية، يفيد بوفاة الطفلة "عائشة. أ. ع" 7 سنوات، داخل مركز طبي بمدينة بنها، أثناء إجراء جراحة "لوز" لها.

انتقل اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي، وتبين أن الطفلة دخلت بصحبة أسرتها المركز لإجراء جراحة لوز، وأثناء الجراحة حدث لها هبوط حاد في الدورة الدموية، ولفظت أنفاسها، وتبين أنها حصلت من الطبيب الجراح على جرعة بنج زائدة أدت لوفاتها.

واتهمت أسرتها الطبيب بالإهمال، مطالبين بوقفه عن العمل والتحقيق معه حتى يحصلوا على حق المجني عليها.

تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 10167 إداري قسم أول بنها وصرحت النيابة بدفن الجثة.