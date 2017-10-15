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«أوبل» تدعم سيارتها الشهيرة «زافيرا» بنظام جديد للمعلومات

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«أوبل» تدعم سيارتها الشهيرة «زافيرا» بنظام جديد للمعلومات «أوبل» تدعم سيارتها الشهيرة «زافيرا» بنظام جديد للمعلومات

التحرير

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جهزت شركة "أوبل" الألمانية سيارتها متعددة المهام الشهيرة "زافيرا" بنظام جديد لعرض المعلومات بشكل اختياري، في النسخة الأحدث للسيارة بالأسواق العالمية.

وحسب موقع "جي إم أوثورتي"، فإن الشركة الألمانية استعانت بنظام معلوماتي من صناعة "إنتيل لينك" ليكون شاملا أحدث أطر التعامل التقني في الملاحة ويدعم تطبيقات التحكم في السيارات عبر الهواتف الذكية مثل "آبل كار" و"أندرويد أوتو".

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ويدعم النظام الحديث تقنية "وان ستار" الخاصة بالشركة الألمانية، والتي تسهم في إبقاء الركاب متصلين بشبكات الإنترنت بشكل مجاني دون الحاجة إلى اتصال خاص بهواتفهم أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

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التحرير

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