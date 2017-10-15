الصدفة تكشف صفقة بيع مؤهل دراسي لعاطل مقابل 3 آلاف جنيه بالقليوبية

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قادت الصدفة رجال المباحث بالقليوبية لكشف واقعة بيع مؤهل دراسي لعاطل مقابل مبلغ مالي، وذلك أثناء تواجده بوحدة مرور القناطر الخيرية لاستخراج رخصة قيادة.

اشتبه العقيد عبد العظيم محمد، رئيس مباحث مرور القليوبية، في الأوراق المقدمة من "محمد س."، 30 سنة، عاطل، لاستبدال رخصة خاصة إلى رخصة ثالثة مهنية.

بفحص الملف والمستندات، تم الاشتباه في بيان النجاح بإتمام مرحلة التعليم الأساسي الصادر من إدارة القناطر التعليمية.

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وبمناقشته، قرر عدم حصوله على أية مؤهلات دراسية، وأنه اشترى بيان النجاح من شخص يدعى "سيد إ."، مقابل 3 آلاف جنيه عام 2011.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي كلفت المباحث بضبط المتهم المزور.