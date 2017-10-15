«الصحة» تخصص 12 ألف دولار لعلاج مريض بعد وفاته (صور)

التحرير

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"تخصيص 12 ألف دولار لعلاج مريض بإيطاليا"، لم يدخل هذا الخبر السرور على أسرة عيسى نوار بمركز بنها بمحافظة القليوبية، رغم أنه طال انتظاره، إذ جاءت الاستجابة بعد فوات الأوان بعد وفاته.

بداية معاناة رحلة الـ5 سنوات كانت مع توجه "عيسى"، مكوجي، إلى طبيب الأسنان لخلع ضرسه، وفوجئ بورم غريب الشكل في وجهه، وأخبره أحد الأطباء أنه عبارة عن التهابات "خراج".

اكتشفت أسرة عيسى أن تشخيص ذلك الطبيب خاطئ "دخل عمليتين في مستشفى جامعة بنها، لكن الحالة استمرت في التدهور"، تقول زوجته في تصريحات لـ"التحرير" إنهم توجهوا إلى أحد المستشفيات الجامعية بأكتوبر، لكن الوضع ازداد سوءًا.

تتوالى الصدمات على أسرة المكوجي البسيط، إذ أخبرهم أحد أطباء الأورام بضرورة خضوعه لجراحة عاجلة بالخارج، لتبدأ رحلة العذاب في إنهاء الأوراق المطلوبة "قدمنا الورق في المجالس الطبية المتخصصة وقالوا هيكلمونا"، تشير الزوجة إلى أنهم "بعد عذاب ومحايلة الورق خلص وقالوا راح وزارة الصحة".

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ظنت أسرة عيسى أن سفره للعلاج بالخارج بات "مسألة وقت"، لكن استمرت المعاناة في إدارة العلاج بالخارج "قالوا مستنيين الرد"، لكن القدر كان أسرع من الروتين، ولفظ "عيسى" أنفاسه الأخيرة تاركًا طفلة في المرحلة الابتدائية، وابنه في المرحلة الإعدادية.

وبعد وفاته بنحو أسبوع فوجئت أسرته بخبر منشور في إحدى الجرائد بتخصيص 12 ألف يورو لعلاجه بإيطاليا، لتؤكد زوجته "بعد إيه.. إحنا ريقنا نشف"، مختتمة حديثها: "هاربي الولاد منين.. ذنبهم في رقبة المسؤولين".