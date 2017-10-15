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حبس عميد شرطة 45 يوما بتهمة تهريب 8 كيلو بانجو في الإسماعيلية

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حبس عميد شرطة 45 يوما بتهمة تهريب 8 كيلو بانجو في الإسماعيلية حبس عميد شرطة 45 يوما بتهمة تهريب 8 كيلو بانجو في الإسماعيلية

التحرير

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قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار عدلي عباس، اليوم الأحد، بحبس عميد شرطة بمصلحة السجون 45 يوما بتهمة حيازة مواد مخدرة ومحاولة تهريبها في سيارته بمنطقة شرق القناة.

كانت محكمة الاستئناف أصدرت قرارا، أمس، بإخلاء سبيل المتهم، لكن النيابة استأنفت على القرار، وتم عرضه على محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.

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ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت قوات حرس الحدود بالقنطرة شرق من ضبط عميد شرطة بحوزته 8 كيلوجرامات من نبات البانجو أخفاها داخل "كبوت" سيارته خلال عبوره من الجانب الشرقي لقناة السويس، إلى الجانب الغرب، مستخدمًا معدية سيارات القنطرة.

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التحرير

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