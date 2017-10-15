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«أمن القاهرة» تجبر ضابطًا على الاعتذار لمحامٍ بعد أزمة «تشابه الأسماء»

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«أمن القاهرة» تجبر ضابطًا على الاعتذار لمحامٍ بعد أزمة «تشابه الأسماء» «أمن القاهرة» تجبر ضابطًا على الاعتذار لمحامٍ بعد أزمة «تشابه الأسماء»

التحرير

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أنهى سامح عاشور نقيب المحامين، أزمة أحمد عبد التواب عضو مجلس نقابة المنيا عن فرشوط، مع ضابط تنفيذ الأحكام بقسم الأزبكية، عقب تواصله مع اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة.

وقال عبد الجواد أحمد عضو مجلس النقابة فى تصريحات صحفية إن الأزمة نشبت نتيجة تشابه في الاسم بين المحامي مع مواطن صادر بحقه أربعة أحكام جنائية، مما أدى لسوء التفاهم الذي انتهى عقب تدخل النقيب العام للمحامين.

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وأضاف عبد الجواد بقوله: "كلف مدير الأمن، مدير مباحث العاصمة اللواء محمد منصور لمتابعة الأمر، وعقدت جلسة بحضور العميد حاتم الببيانيً والعقيد وائل الشموتي، وبحضوري، وإسماعيل طه عضو المجلس، وحسين أبو دوح عضو فرعية شمال القاهرة عن الأزبكية، وانتهت بذهاب الضابط الطرف في سوء التفاهم، إلى مقر إقامة عضو مجلس المنيا بأحد فنادق وسط البلد، وتقديم الاعتذار له".

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التحرير

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