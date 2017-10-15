لماذا تصر الدولة على إخفاء حقيقة مرض شريف إسماعيل؟

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تباينٌ واضح ظهر على وجه رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل خلال الفترة الأخيرة، وشائعات تلاحقه حول طبيعة مرضه، واستمراره في عمله من عدمه، الأمر الذى دفع مجلس الوزراء لنفي تلك الشائعات مرتين في أقل من 24 ساعة.

الحقيقة أن النظرة العابرة لصور شريف إسماعيل، لما كانت عليه هيئته قبل عدة أشهر، وما أصبح عليه الآن، تكشف الفارق الكبير بين الحالتين، وهو أمر لا يعيب رئيس الوزراء أن يكون مريضا، لكن الخطأ أن يكون هناك إصرار على إنكار المرض وطبيعته ومدى تأثيره على قدرته على تسيير عمله.

اليوم، أصدر مركز معلومات مجلس الوزراء، بيانا، قال فيه إنه: "في ضوء ما يتم تداوله من شائعات حول مرض المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تواصل المركز مع رئاسة مجلس الوزراء، ونفت تلك الأنباء، مؤكدة أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ‏يمارس عمله بكامل طاقته وبشكل طبيعى كالمعتاد".

وأضافت أن رئيس الوزراء يواصل جدول أعماله اليومى من مقر مكتبه، والذي يتنوع ما بين متابعته للمشروعات التنموية، فضلاً عن حضوره أيضًا للعديد من الاجتماعات واللقاءات، كما أن لديه مجموعة من الزيارات الميدانية لعدد من المحافظات ومدرجة على جدول أعماله الأسبوع القادم، ولم يطرأ عليها أي تغيير أو تعديل، بالإضافة إلى تنفيذ تكليفات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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الأمر نفسه دفع السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، للخروج على شاشات التليفزيون، مساء أمس، لنفى الشائعات، وقال في تصريحات لبرنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، إن رئيس الوزراء يتمتع بصحة وعافية، ويمارس عمله بشكل طبيعي.

الشائعات التى خرجت حول مرض شريف إسماعيل ليست وليدة أهواء شخصية، لكنها ترتكز على شواهد، أبرزها سفر شريف إسماعيل في أغسطس الماضى إلى ألمانيا لإجراء عدد من الفحوصات الطبية لسوء حالته الصحية، وهو الأمر الذى ظهر بعده رئيس الوزراء أكثر إرهاقًا وتراجع معدل حركته وظهوره عن ذي قبل.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد اليوم، في حضور رئيس الوزراء، حفل تكريم المشاركين في مبادرة الرئيس لرواد التكنولوجيا، كما يعمل مجلس الوزراء بكامل طاقته ويواصل جدول أعماله.