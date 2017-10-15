نوم الحامل على ظهرها في الشهور الأخيرة يؤدي إلى ولادة طفل متوفي

نوم الحامل على ظهرها في الشهور الأخيرة يؤدي إلى ول

كتبت- ميرا ماهر:

تنصح دراسة طبية حديثة الحوامل، خاصة في الشهور الأخيرة، بضرورة النوم على الجانب الأيسر أو الأيمن مع تفادي النوم على الظهر، لتجنب زيادة مخاطر ولادة طفل متوفي. وذلك بحسب موقع "American Speech" الأمريكي.

وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها، التي تراقب الجنين أثناء فترات الليل والنهار، فضلا عن تسجيل وضعياته مع وضعيات نوم الأم.

وتبين أن نوم الحامل أواخر الحمل يمكن أن يزيد من خطر ولادة أطفال متوفين بعد الأسبوع الـ 28 .

ووفقاً للباحثين في جامعة أوكلاند، في نيوزيلاندا، استمرت الأجنة بصحة جيدة ونشاط عندما حرصت أمهاتهم على النوم على الجانب الأيسر أو الأيمن وتجنب الاستلقاء والنوم على الظهر.

وقال الدكتور"بيتر ستون"، أستاذ أمراض النساء والتوليد في جامعة "أوكلاند" في نيوزيلندا: "في حالة عدم تمتع الطفل بصحة جيدة، أو معاناته من ضعف في النمو، قد لا يتمكن من تحمل نوم الأم على ظهرها ليولد ميتا".