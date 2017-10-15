أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

وصول شحنتي ذرة وقمح لميناء الإسكندرية.. ومخزون الغلال يتجاوز المليون طن

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وصول شحنتي ذرة وقمح لميناء الإسكندرية.. ومخزون الغلال يتجاوز المليون طن

02:41 م الأحد 15 أكتوبر 2017

وصول شحنتي ذرة وقمح لميناء الإسكندرية.. ومخزون الغلال يتجاوز المليون طن

ميناء الإسكندرية - أرشيفية

الإسكندرية – محمد عامر:

وصلت ميناء الإسكندرية، اليوم الأحد، شحنتي قمح وذرة على متن السفينتين "فليرا لانجان"، و"وادى الكرنك" تزن 88 ألف طن، قادمة من البرازيل ورومانيا، ما ساهم في ارتفاع مخزون الغلال بصوامع الميناء إلى مليون و280 ألف طن.

ومن جانبه، أشار رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إلى وصول شحنتي سولار تزن 89 ألف طن من الجزائر والسعودية على متن السفينتين "كراون"، و"سي إكسبريس".

وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أن سلطات الميناء بدأت في تفريغ الشحنات بصوامع الغلال وحوض البترول، وذلك بعد التأكد من صلاحية القمح والذرة للاستهلاك الآدمي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وصول سلع ومواد غذائية إلى ميناء الإسكندرية

    أخبار

  • وصول 134 ألف طن مواد بترولية وغلال لميناء الإسكندرية

    أخبار

  • وصول 69 ألف طن مواد بترولية لميناء الإسكندرية

    أخبار

  • لتحقيقه أعلى إيرادات.. ميناء الإسكندرية يفوز بجائزة أفضل الموانئ المصرية

    أخبار

إعلان

95ce4ac175.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف