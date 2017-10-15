وصول شحنتي ذرة وقمح لميناء الإسكندرية.. ومخزون الغلال يتجاوز المليون طن

الإسكندرية – محمد عامر:

وصلت ميناء الإسكندرية، اليوم الأحد، شحنتي قمح وذرة على متن السفينتين "فليرا لانجان"، و"وادى الكرنك" تزن 88 ألف طن، قادمة من البرازيل ورومانيا، ما ساهم في ارتفاع مخزون الغلال بصوامع الميناء إلى مليون و280 ألف طن.

ومن جانبه، أشار رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إلى وصول شحنتي سولار تزن 89 ألف طن من الجزائر والسعودية على متن السفينتين "كراون"، و"سي إكسبريس".

وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أن سلطات الميناء بدأت في تفريغ الشحنات بصوامع الغلال وحوض البترول، وذلك بعد التأكد من صلاحية القمح والذرة للاستهلاك الآدمي.