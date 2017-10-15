رئيس جامعة السادات يزور الطلاب المصابين في انقلاب ميكروباص.. وخروج 10 حالات

المنوفية - مروة فاضل:

زار اليوم الأحد، الدكتور أحمد بيومي رئيس جامعة السادات، الطلاب المصابين في انقلاب ميكروباص بالقرب من كمين العجيزي للاطمئنان على صحتهم، رافقه الدكتور حمدي عمارة نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ميرفت قابيل مدير الإدارة الطبية.

وقال مدير مستشفى السادات، إن حالة الطلاب كانت مستقرة وتم التصريح لـ 10 طلاب بالخروج وتحويل حالتين لمستشفى شبين الكوم التعليمي.

وكان 12 طالبا وطالبة أصيبوا عقب انقلاب ميكروباص كانوا يستقلونه صباح اليوم الأحد، بمركز السادات عقب اصطدامه بـ "جليدر" لنقل الرمل والحجارة وتم نقلهم لمستشفى السادات.

