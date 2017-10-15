أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

رئيس جامعة السادات يزور الطلاب المصابين في انقلاب ميكروباص.. وخروج 10 حالات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس جامعة السادات يزور الطلاب المصابين في انقلاب ميكروباص.. وخروج 10 حالات

02:33 م الأحد 15 أكتوبر 2017

رئيس جامعة السادات يزور الطلاب المصابين في انقلاب ميكروباص.. وخروج 10 حالات

المنوفية - مروة فاضل:

زار اليوم الأحد، الدكتور أحمد بيومي رئيس جامعة السادات، الطلاب المصابين في انقلاب ميكروباص بالقرب من كمين العجيزي للاطمئنان على صحتهم، رافقه الدكتور حمدي عمارة نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ميرفت قابيل مدير الإدارة الطبية.

وقال مدير مستشفى السادات، إن حالة الطلاب كانت مستقرة وتم التصريح لـ 10 طلاب بالخروج وتحويل حالتين لمستشفى شبين الكوم التعليمي.

وكان 12 طالبا وطالبة أصيبوا عقب انقلاب ميكروباص كانوا يستقلونه صباح اليوم الأحد، بمركز السادات عقب اصطدامه بـ "جليدر" لنقل الرمل والحجارة وتم نقلهم لمستشفى السادات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالأسماء.. إصابة 8 طلاب في انقلاب ميكروباص بالمنوفية

    أخبار

  • مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي بني سويف

    أخبار

  • إصابة 8 في انقلاب ميكروباص بأسيوط

    أخبار

  • بالصور - ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب "ميكروباص الوادي" إلى 5 وفيات

    أخبار

إعلان

bugLoader.gif?ver=2

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف