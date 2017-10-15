قائد عمليات بغداد: إسرائيل وحدها من دعمت استفتاء كردستان

بغداد – (أ ش أ):

اعتبر قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي، اليوم الأحد، أن إسرائيل هي الداعم الوحيد لاستفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق.

وقال الربيعي - في مؤتمر صحفي، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع) - "نعمل على إعادة كافة النازحين إلى مناطقهم، وتمت عودة 120 عائلة يوم أمس واليوم ستعود أكثر من 600 عائلة إلى مناطقهم"، لافتاً إلى أن الجهود "مستمرة بتطهير المناطق وإعادة النازحين".

وأضاف قائلاً، "لاتفرقنا أشياء لا قيمة لها وتخلق الأزمات بين أبناء البلد الواحد"، موصياً "العائلات العائدة بالتعاون مع القوات الأمنية".

وشدد بالقول، "عليكم بإيصال المعلومات إلى القوات الأمنية ضد كل عمل مشبوه"، منبهاً إلى أن "الإسلام لم ينشر بالسيف والقتل وجز الرقاب بل بالسلام والتسامح والتعامل الحسن"، مشيرا إلى أنه قبل نهاية العام الحالي ستعود كل العوائل النازحة الى مناطقها، قائلاً إن "إسرائيل وحدها من دعمت استفتاء كردستان".

في سياق متصل، أعلن مسؤول مركز تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في حمرين ملا كريم، اليوم الأحد سيطرة قوات الحشد الشعبي على مقر لإحدى اللجان التنظيمية التابعة للاتحاد في قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين شمال شرق بغداد.

وقال كريم - في تصريحات صحفية - إنه تم إخلاء مقر إحدى اللجان التنظيمية في حي العسكري بقضاء طوزخورماتو ،وهو عبارة عن منزل قديم من قبل قوات البيشمركة، موضحا أن قوات الحشد تفرض سيطرتها على المقر في الوقت الحالي.

وأضاف أن قوات الحشد لم تسيطر على المقر من خلال الاشتباك أو تحت تهديد السلاح، وإنما تمت عملية السيطرة بعد إخلائه من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني.