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مصدر حكومي يوضح لمصراوي حجم الضرائب المستحقة على "الزمالك والأهلي"

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مصراوي Masrawy

مصدر حكومي يوضح لمصراوي حجم الضرائب المستحقة على " والأهلي"

02:46 م الأحد 15 أكتوبر 2017

الزمالك والأهلي

كتب- محمد عمارة:

قال مصدر حكومي، إن حجم الضرائب المستحقة على نادي الزمالك بلغت 130 مليون جنيه، في حين بلغت على النادي الأهلي نحو 8 مليون جنيه فقط، مشيرا إلى إدارة النادي الأهلي عرضت جدولة المستحقات الضريبية تلافيا للحجز على أرصدة النادي.

وأضاف المصدر لمصراوي، الأحد: "الضرائب المستحقة على نادي الزمالك بقالها أكتر من 10 سنين وبتزيد، ولا نملك إلا الحجز على أرصدته، لأن المبلغ كبير جدا، ومش بنوصل مع إدارة النادي لحلول وسط".

وكان قد حضر مندوبون من مصلحة الضرائب لمقر اتحاد الكرة، الأربعاء الماضي، للحجز على مستحقات نادي الزمالك المالية لدى الاتحاد.

وأكد مندوب الضرائب الذي حضر لمقر الاتحاد أن المصلحة حجزت على أموال نادي الزمالك بسبب المتأخرات الضريبية والبالغ قيمتها 130 مليون جنيه.

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مصراوي Masrawy

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