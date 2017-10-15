تعاون بين "الإنتاج الحربي" وشركة "سياف" لتسويق المعدات- صور

كتب- مصطفى المنشاوي:

شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة سياف المتخصصة في مجال تقديم خدمات تمويلية وتسويقية، وذلك بديوان عام الوزارة.

وأوضح العصار، في بيان له اليوم الأحد، أنه بموجب هذا البروتوكول سيتم التعاون في مجال تسويق المعدات والآلات وقطع الغيار وخطوط الإنتاج لقطاعات الدولة والمستثمرين والشركات العامة والخاصة.

وتمول شركة سياف بعض مشروعات إنتاج المعدات لصالح مختلف الجهات والتسويق المحلي والإقليمي والدولي للمعدات، والآلات التي يتم تصنيعها بشركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي: "معدات زراعية، وسيور نقل، ومعدات تداول" وغيرها مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد من الخارج.

ورحب العصار بهذا التعاون، مؤكداً دعم الوزارة لكافة مؤسسات الدولة بقطاعاتها المختلفة، مضيفاً أن الهدف هو تحقيق التكامل بين الجهات المختلفة للدولة والقطاع الخاص من أجل النهوض بالصناعة المصرية.

وقال الدكتور حسن محمد حسن رئيس مجلس إدارة شركة سياف، إن الشركة ستقوم في إطار هذا التعاون بتسويق المنتجات المتوفرة لدى الهيئة القومية للإنتاج الحربي لتقديم منتج متميز لعملاءها وذلك بما تمتلكه من خبرات في مجال التسويق ومن خلال تدبير التمويل اللازم بالتعاون مع البنوك التنموية والمحلية.

وأكد حرصه على التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، لما تمتلكه من إمكانيات تكنولوجية وهندسية وعلمية هائلة في مختلف المجالات وسمعة طيبة بالإضافة إلى مراكز تدريبية وبحثية متخصصة على درجة عالية من التجهيز وكذلك طاقات بشرية متميزة وهو ما يؤهلها لتنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع الوزارات والهيئات والقطاعات المختلفة بالدولة.