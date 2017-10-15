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8 نواب جدد ينضمون لحملة "علشان تبنيها"- صور

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مصراوي Masrawy

8 نواب جدد ينضمون لحملة "علشان تبنيها"- صور

02:43 م الأحد 15 أكتوبر 2017

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القاهرة- (مصراوي):

أعلنت حملة "علشان تبنيها"، المطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح لفترة رئاسية جديدة عن انضمام نواب جدد بها.

ونشرت الصفحة، صوراُ للنواب أثناء التوقيع، وهم: سحر صدقي، ومحمد العقاد، وزينب سالم، ومحمد بدوي دسوقي، وأحمد عبده الجزار، وعصام فاروق، وحسين أبو جاد، ورياض عبد الستار.

يشار إلى أن حملة "علشان تبنيها" بدأت منذ 25 سبتمبر الماضي، ونجحت في ضم عدد كبير من النواب، والفنانين والرياضيين والمواطنين، بهدف مطالبة الرئيس السيسي للترشح لفترة ثانية.

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مصراوي Masrawy

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