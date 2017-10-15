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فان جال يواصل انتقاد مورينيو ومانشستر يونايتد بسبب إقالته

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فان جال يواصل انتقاد مورينيو ومانشستر يونايتد بسبب إقالته فان جال يواصل انتقاد مورينيو ومانشستر يونايتد بسبب إقالته

التحرير

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واصل المدرب السابق لمانشستر يونايتد، لويس فان جال، انتقاد إدارة الشياطين الحمر، حول كيفية إقالته من خلالها في صيف عام 2016، لتعيين المدرب الحالي للفريق البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقال فان جال، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنه كان من الممكن التعامل مع الوضع بشكل أفضل، مشيرًا إلى أنه يتوجب على مورينيو الشعور بالذنب للسماح لنفسه بالتحكم في مانشستر يونايتد، أثناء تواجده على رأس القيادة الفنية للفريق.

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وذكر فان جال، أن طريقة تعيين مورينيو مدربًا لمانشستر يونايتد، لم تحترم تاريخه على الإطلاق، مشيرًا في الوقت ذاته أن مورينيو ليس بالشخص السيء ولكنه يلوم عليه سماحه بالوصول إلى ذلك الوضع.

وأضاف فان جال، أنه يمتلك الكثير من الذكريات الرائعة أثناء فترة تواجده في مانشستر يونايتد، مشيرًا إلى أن علاقته كانت رائعة للغاية مع الجهاز المعاون له ومع الجماهير، مضيفًا بأن الرئيس التنفيذي للنادي إيد وودوارد، وعده بمنح 6 زجاجات من النبيذ الأحمر في كل مرة يتغلب فيها على ليفربول، ونجح بالفعل في التغلب على الريدز في 4 مناسبات.

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التحرير

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