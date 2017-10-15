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ضبط عاطل لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة بالإسماعيلية

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مصراوي Masrawy

ضبط عاطل لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة بالإسماعيلية

02:35 م الأحد 15 أكتوبر 2017

ضبط عاطل لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة بالإسماعيلية

كتب - علاء عمران:
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نجحت مباحث مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش والبانجو وسلاح ناري وذخائر.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الأحد، إن تحريات مباحث مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية، أكدت بقيام "محمد.س"، 21 سنة، عاطل، ومقيم بوادي الملاك دائرة مركز شرطة التل الكبير، بالإتجار في المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة.

وأضاف البيان، أنه عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافه وضبطه وبحوزته "طربة لمخدر الحشيش وزن 300 جرام، لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 3 كيلوجرام، مبلغ مالي قدره 27 ألف جنيه، هاتف محمول، ودراجة نارية، وبندقية آلية و50 طلقة نارية من ذات العيار وعدد 2 خزينة لذات السلاح.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال عملائه واستخدام الدراجة النارية في علمية للنقل والترويج، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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