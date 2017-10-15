رئيس الوزراء يصل مقر هيئة الاستثمار لمتابعة أجندة أعماله

كتب- محمد غايات:

وصل قبل قليل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء إلى مقر هيئة الاستثمار لمتابعة أجندة أعماله اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء مع عدد من الوزراء لمتابعة ملفات الوزارات وأخر المستجدات بها.

وكان مركز معلومات مجلس الوزراء نفى ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن نيته لتقديم الاستقالة بسبب مرضه، واصفًا ما نشر بـ"الشائعات".

وأوضح المركز، أن جدول أعمال رئيس الوزراء لم يطرأ عليه أي تغيرات، بالإضافة إلى سعيه لتنفيذ تكليفات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.