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الجندي محذرًا الحكومة من كوارث السيول: "أين الملياري جنيه المخصصة من الرئيس؟"

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مصراوي Masrawy

الجندي محذرًا من كوارث السيول: "أين الملياري جنيه المخصصة من الرئيس؟"

02:32 م الأحد 15 أكتوبر 2017

النائب مصطفى الجندي عضو مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

حذر النائب مصطفى الجندي عضو مجلس النواب والرئيس السابق للجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان من مخاطر السيول والأمطار خلال موسم الشتاء الذي بات على الأبواب، مطالبًا الحكومة بالإعلان عن جميع الخطط والاستراتيجيات لمواجهة أي مخاطر للأمطار والسيول.

وقال الجندي، في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء: "المواطنون يريدون معرفة استعدادات الحكومة لمواجهة أخطار السيول المُحتملة خلال فصل الشتاء الذي أصبح على الأبواب".

وتساءل عضو مجلس النواب: "هل وزارات: التنمية المحلية، والموارد المائية والري، والزراعة، والكهرباء، والإسكان، وغيرها من الوزارات الأخرى لديها خطط واستراتيجيات جديدة لمواجهة أي مخاطر للأمطار والسيول؟".

كما تساءل الجندي عن مبلغ المليارين جنيه التي قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى تخصيصها لمحافظتي البحيرة والإسكندرية لمواجهة مخاطر السيول منذ أكثر من عامين بعد تعرض المحافظتين لكارثة السيول، مطالبًا الحكومة أن تعلن عن جميع الإجراءات والاستعدادات الخاصة بمواجهة أخطار السيول لتبديد مخاوف المواطنين من كوارث السيول ومخاطره.

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مصراوي Masrawy

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