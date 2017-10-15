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"المؤتمر" يُعلن تاييده لترشح السيسي لفترة ولاية ثانية

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مصراوي Masrawy

"المؤتمر" يُعلن تاييده لترشح لفترة ولاية ثانية

02:27 م الأحد 15 أكتوبر 2017

الربان عمر المختار صميدة

كتب- رامي أيمن:

افتتح الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، مقرًا جديدًا للحزب اليوم الأحد، بمركز الخانكة وسط حضور جماهيري من الأهالي.

وأعلن صميدة، تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الترشح لفترة رئاسية ثانية، قائلًا: "تأييد حزب المؤتمر للرئيس السيسي لم يأتِ من فراغ، لكن جاء عن قناعة تامة من الحزب بالإنجازات الكبيرة التي حققها السيسي وأيضاً لتحقيق حلم المصريين في إنشاء دولة مصرية".

من ناحية أخرى، أعلن حامد الشناوي، الأمين العام للحزب ونائب الرئيس أن الإنجازات التي نراها ستجعل في القمة، مؤكدًا أن نجاح مصر في مسيرة الإصلاح الاقتصادي سيجعل الدولة قادرة على مواجهة المشكلات بما فيها مشكلات محدودي الدخل وغير القادرين.

فى السياق، أكد جمال حنفي، نائب رئيس الحزب على ضرورة حشد الجماهير للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لتكون نسبة المشاركة مشرفة أمام العالم.

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