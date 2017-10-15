بينهم 3 سيدات.. 4 عمداء جدد لكليات بجامعة الإسكندرية
بينهم 3 سيدات.. 4 عمداء جدد لكليات بجامعة الإسكندرية
02:29 م الأحد 15 أكتوبر 2017
عمداء جدد لكليات بجامعة الإسكندرية
الإسكندرية – محمد عامر:
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارات بتعيين أربعة عمداء جدد لكليات الصيدلة والتربية الرياضية "بنات" والآداب والتربية الرياضية "بنين" بجامعة الإسكندرية، وذلك لمدة 3 سنوات.
صرح بذلك، الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، وأشار إلى أن قرارات رئيس الجمهورية تشمل تعيين الدكتورة خديجة أحمد عبد العزيز، عميدًا لكلية الصيدلة، والدكتورة سوزان محمد عزت، عميدًا لكلية التربية الرياضية للبنات.
وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية، فى تصريح صحفي اليوم الأحد، أنه تم تعيين الدكتورة غادة عبدالمنعم، عميدًا لكلية الآداب، والدكتور أحمد سعد الدين عميدًا لكلية التربية الرياضية بنين.
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