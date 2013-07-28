الحكومة الليبية: لا ندعم أي "مليشيات" بالأموال

كتب : أ ش أ منذ 48 دقيقة

نفت الحكومة الليبية ما ذكره عدد من المتحدثين في وسائل الإعلام الليبية في سياق تداعيات اغتيال الناشط عبدالسلام المسماري، بأن الحكومة تدعم المليشيات والكتائب الليبية المسلحة بالأموال، وقالت إن هذا أمر غير صحيح على الإطلاق.

وأكدت الحكومة الليبية، على موقعها على شبكة المعلومات أمس، أن ما قامت به الحكومة هو دفع مكافآت لشباب ليبيين كلفوا بمهام من قِبل وزارة الداخلية ورئاسة الأركان ولم يتقاضوا مرتباتهم منذ يناير من العام الماضي، وقد زودت وزارتي الدفاع والداخلية الحكومة بقوائم هؤلاء الأفراد وأرقامهم الوطنية فطلبت الحكومة من المؤتمر الوطني العام اعتمادات لدفع هذه المرتبات بمذكرة رسمية واجراءات حسب القانون المالي للدولة.