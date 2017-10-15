أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"علشان تبنيها" بدمياط تجمع 4 آلاف استمارة.. والمحافظ أول الموقّعين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"علشان تبنيها" بدمياط تجمع 4 آلاف استمارة.. والمحافظ أول الموقّعين

02:29 م الأحد 15 أكتوبر 2017

علشان تبنيها بدمياط تجمع 4 آلاف استمارة

دمياط – محمد إبراهيم:

قال محمد سامي سليمان أمين حزب "مستقبل وطن" والمشرف على حملة "علشان تبنيها" بدمياط، إن هناك خطة للتعريف بإنجازات الرئيس عبد الفتاح في ربوع المحافظة وخصوصًا المناطق النائية لدعمه ومطالبته بالترشح لفترة رئاسية ثانية، موضحًا أن الهدف من الحملة استكمال المشروعات القومية العملاقة التي أطلقها الرئيس في فترته الأولى.

وأضاف سليمان، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أنه جرى فتح 6 مقرات في الزرقا وفارسكور وكفر البطيخ وكفر سعد ودمياط ودمياط الجديدة، موضحًا أنه جرى جمع أكثر من 4 آلاف استمارة من مواطنين من فئات مختلفة.

وأكد أن أول استمارة حصلت عليها الحملة كانت من الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، إلى جانب إقبال عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء هيئات التدريس بكليات الجامعة، وتابع "مستمرون في جمع الاستمارات للحملة التي تضم المئات من شباب المحافظة ضمن الأمانات النوعية ومكاتب القرى والمدن".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ دمياط يستقبل اللجنة الوزارية لمتابعة المشروعات القومية

    أخبار

  • .. 8 مواقف بكى فيها الرئيس

    أخبار

  • طرح المرحلة الثانية لمشروع الطاقة الشمسية بأسوان للتسويق عالميًا

    أخبار

  • 10 معلومات تريد معرفتها عن مدينة دمياط الجديدة للأثاث

    أخبار

إعلان

aa8899b048.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا

بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا