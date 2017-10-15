"علشان تبنيها" بدمياط تجمع 4 آلاف استمارة.. والمحافظ أول الموقّعين

دمياط – محمد إبراهيم:

قال محمد سامي سليمان أمين حزب "مستقبل وطن" والمشرف على حملة "علشان تبنيها" بدمياط، إن هناك خطة للتعريف بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في ربوع المحافظة وخصوصًا المناطق النائية لدعمه ومطالبته بالترشح لفترة رئاسية ثانية، موضحًا أن الهدف من الحملة استكمال المشروعات القومية العملاقة التي أطلقها الرئيس في فترته الأولى.

وأضاف سليمان، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أنه جرى فتح 6 مقرات في الزرقا وفارسكور وكفر البطيخ وكفر سعد ودمياط ودمياط الجديدة، موضحًا أنه جرى جمع أكثر من 4 آلاف استمارة من مواطنين من فئات مختلفة.

وأكد أن أول استمارة حصلت عليها الحملة كانت من الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، إلى جانب إقبال عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء هيئات التدريس بكليات الجامعة، وتابع "مستمرون في جمع الاستمارات للحملة التي تضم المئات من شباب المحافظة ضمن الأمانات النوعية ومكاتب القرى والمدن".