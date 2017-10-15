بالصور.. انطلاق مؤتمر الأئمة لتجديد الخطاب الديني بالوادي الجديد
بالصور.. انطلاق مؤتمر الأئمة لتجديد الخطاب الديني بالوادي الجديد
02:28 م الأحد 15 أكتوبر 2017
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الوادي الجديد – محمد الباريسي:
شهد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الأحد، مؤتمر الأئمة والدعاة، لتجديد الخطاب الديني بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر الديوان العام لمحافظة الوادي الجديد بمدينة الخارجة.
شهد المؤتمر الأئمة والدعاة ومسؤولو الأزهر وقيادات المحافظة التنفيذية، والأمنية ولفيف من أبناء الوادي الجديد.
وأكد محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، أن المؤتمر يتناول آليات تجديد الخطاب الديني وآليات وخطط وزارة الأوقاف للتصدي للفتن والأفكار الهدامة ونبذ العنف والفكر المتطرف.
وأضاف الزملوط، أن الوزير عرض خطط الوزارة لمواجهة التيار المتطرف وطرق غرس روح الولاء والانتماء لدى الجيل الصاعد والنشء.
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