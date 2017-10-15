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"علقة ساخنة" للص سرق هاتف طالبة بجامعة دمياط

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مصراوي Masrawy

"علقة ساخنة" للص سرق هاتف طالبة بجامعة دمياط

02:21 م الأحد 15 أكتوبر 2017

دمياط – محمد إبراهيم:

لقّن أهالي شارع "الصعيدي القديم" بمدينة دمياط الجديدة، اليوم الأحد، لصًا علقة ساخنة بعد ضبطه وتقييده عقب سرقته هاتف محمول من طالبة بإحدى كليات الجامعة كانت تسير في الشارع وصرخت فتجمع المارة ولاحقوا الشاب ونجحوا في الإمساك به وضربوه ضربًا مبرحًا.

وتوجه عدد من الأهالي إلى قسم شرطة المدينة لتسليمه وتحرير محضر بالواقعة، بعد نجاحهم في إعادة الهاتف إلى صاحبته، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة.

وطالب عدد من أهالي دمياط الجديدة بتكثيف التواجد الأمني في محيط كليات الجامعة وشارعي النوعية والصعيدي نظرًا لتكرار حدوث وقائع سرقات لاسيما من خلال مجهولين يستقلون دراجات نارية ويستولون على حقائب الطالبات والسيدات.

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