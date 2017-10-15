بالصور- مقام داخل مدرسة بالقليوبية.. و"التعليم": "منقدرش ننقله"

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت مدرسة الشهيد خالد حسانين للتعليم الأساسي بقرية برشوم التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، أزمة بين الأهالي ومديرية التربية والتعليم، بسبب وجود مقام لأحد الأولياء يدعى "الشيخ مرعي" داخل فناء المدرسة، حيث طالب عدد من أولياء الأمور بنقله في ظل اعتراض أهالي القرية.

وأكد عادل السيد، أحد أهالي القرية، أن هذا المقام موجود منذ قديم الأزل بالقرية، وجميع أهالي القرية يتباركون به، مشيرًا إلى أن المنطقة كانت منطقة مقابر في الأساس.

أما علي السباعي فقال غاضبا: "على جثتنا نقل المقام"، مشيرا إلى أنه لا يضر أحدا بل على العكس إن المقام يضفي بركاته على المنطقة بأكملها.

فيما أكد سمير محمد، ولي أمر طالب داخل المدرسة، أنهم تقدموا بعدد من الشكاوى إلى اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، الذي أخطرهم بأنه قام بإرسال خطابا فوريا إلى الأجهزة المعنية بسرعة فحص الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

من جانبه أكد طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أن تلك المدرسة بها مبنيان أحدهما قديم والآخر يتم تطويره والعمل به، موضحًا أن المقام موجود في تلك المنطقة منذ 20 عاما.

وأضاف أنه في الوقت الحالي لن نستطيع نقل المقام، والذي سيسبب نقله حاله من الغضب لدى أهالي القرية الذين يرفضون فكرة نقل المقام من الأساس، مشيرًا إلى أنه تم التواصل مع اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية للتوصل إلى حل وسط مع الأهالي لحل تلك المشكلة.

وقال محمد خيري رئيس مدينة طوخ، إنه فور علمه بالواقعة انتقل بصحبة الأجهزة المعنية إلى مكان المدرسة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.