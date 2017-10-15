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طبيبة تغلق وحدة بيطرية بالمنوفية للعمل بمحل دواجن تملكه

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مصراوي Masrawy

طبيبة تغلق وحدة بيطرية بالمنوفية للعمل بمحل دواجن تملكه

02:03 م الأحد 15 أكتوبر 2017

طبيبة تغلق وحدة بيطرية بالمنوفية للعمل بمحل دواجن تملكه

أرشيفية

المنوفية- مروة فاضل:

أغلقت طبيبة الوحدة البيطرية بقرية زاوية البقلي بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، أبواب الوحدة في العاشرة صباحًا واتجهت لمحل خاص بها لبيع الدواجن والأدوية البيطرية.

وقرر المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، إحالة "أ.م .س" طبيبة بيطرية بالوحدة البيطرية بزاوية البقلي إلى التحقيق للشئون القانونية بالمدينة.

وتبين خلال مرور فرق الإشراف غلق الوحدة التي تؤدي خدمات للمواطنين وقيامها بيبع وتوزيع دواجن وأدوية بيطرية بالمحل خلف الوحدة البيطرية بزاوية البقلي عند المساكن الشعبية في الساعة الساعة العاشرة صباحا أثناء العمل.

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