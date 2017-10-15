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وزير البيئة يبحث إجراءات تطوير منطقة جنوب محور المشير "الوفاء والأمل"

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مصراوي Masrawy

وزير البيئة يبحث إجراءات تطوير منطقة جنوب محور المشير "الوفاء والأمل"

02:15 م الأحد 15 أكتوبر 2017

وزير البيئة

كتبت- مادي غيث:

عقد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة اجتماعًا لبحث إجراءات تطوير منطقة جنوب محور المشير "الوفاء والأمل" بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز المخلفات ونائب محافظ القاهرة و رئيس هيئة نظافة القاهرة، وممثلي وزارة الدفاع وجامعة حلوان وذلك بالمركز الثقافي البيئي التعليمي بيت القاهرة.

استعرض الاجتماع، إجراءات تطوير منطقة جنوب محور المشير بعد إغلاق مقلب الوفاء والأمل، بالإضافة إلى مقترحات الجهات المعنية لتطوير المنطقة وتحديات التنفيذ تمهيدًا لعملية إغلاق الموقع.

كما ناقش الاجتماع، الإجراءات العاجلة لحل المشكلات الحالية من مقلب الطوب الرملي، وشكاوى المواطنين من الحرق المتكرر للكاوتشوك والمخلفات بالمقلب من خلال القيام بحملات لضبط الكاوتشوك، ومصادرته لمنع حرقه مع توفير التأمين اللازم بالتعاون مع الجهات المعنية.

اتفق الحضور على ضرورة وضع مخطط يتناول الإجراءات العاجلة لحل المشكلات بالمقلب قبل إغلاقه وبعده مع تحديد المسئوليات، والمهام لكافة الجهات المعنية ومصادر التمويل وتوقيتات التنفيذ لضمان السير الفعلي في إجراءات التطوير وتحسين الوضع البيئي في تلك المنطقة مع عقد اجتماع بجميع الأطراف بعد تحديد تلك الإجراءات.

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