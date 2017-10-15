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الحكومة الألمانية ترحب بدور مصر في المصالحة الفلسطينية

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مصراوي Masrawy

الألمانية ترحب بدور في المصالحة الفلسطينية

02:14 م الأحد 15 أكتوبر 2017

الحكومة الألمانية ترحب بدور مصر في المصالحة الفلسطينية

المصالحة الفلسطينية

القاهرة – (أ ش أ):

رحبت الحكومة الاتحادية فى المانيا بالدور الهام الذي قامت به الحكومة المصرية في نجاح المصالحة الوطنية الفلسطينية .

وأشادت الحكومة بالخطوات التي أنجزت من أجل المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية مؤكدة أن حل لجنة حماس الإدارية الحكومية في غزة وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وتحديد موعد للانتخابات الجديدة تعد خطوات مهمة.

وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية في تصريحا له وزعها المركز الألماني للأعلام بالقاهرة اليوم إن عملية المصالحة بين حماس وفتح أحرزت تقدماً وأن الحكومة الألمانية ترحب بهذا التقدم على طريق المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية مشيرا إلى أن التغلب على الانقسام الداخلي الفلسطيني يعتبر مفيداً لتنفيذ حل الدولتين.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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