الخارجية الإيرانية تنفي إغلاق الحدود البرية مع إقليم كردستان

طهران/بغداد - (د ب أ):

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي اليوم الأحد أنه لم يحدث أي تغيير جديد بشأن الحدود المشتركة بين إيران وإقليم كردستان بشمال العراق.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عنه القول: "كما قلنا مرارا: أغلقنا حدودنا الجوية مع الإقليم بناء على طلب الحكومة المركزية في العراق، ولم يحدث أي تغيير في شأن الحدود البرية بين الجانبين".

وكانت قناة الميادين أفادت في وقت سابق اليوم بأن إيران أغلقت حدودها البرية مع إقليم كردستان.

بينما نقل موقع "السومرية نيوز" عن مدير معبر برويزخان الحدودي بين كردستان وإيران أن "الجانب الإيراني قام صباح اليوم بإغلاق معبر برويزخان الحدودي مع إقليم كردستان" وأن "الحركة التجارية وعبور المسافرين من وإلى الإقليم توقفت، دون معرفة الأسباب".

وكانت وزارة الخارجية العراقية أعلنت الأسبوع الماضي أنها قدمت مذكرة رسمية إلى ايران وتركيا طالبتهما فيها بغلق المنافذ الحدودية وإيقاف جميع التعاملات التجارية مع كردستان.