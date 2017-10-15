قبل تأييدهم لـ«علشان تبنيها»| 7 فنانين دعموا «مبارك».. واحدة بكت عليه

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حرص عدد من الفنانين والمشاهير، أمس السبت، على المشاركة في حملة "علشان تبنيها" والتوقيع على استمارة الحملة التي تهدف إلى ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية آخرى، وكان من بينهم الفنانة سميرة أحمد وحسين فهمي واللاعب السابق بمنتخب كرة القدم مجدي عبد الغني وسوسن بدر، وغيرهم.

ونستعرض فيما يلي مواقف عدد من الفنانين المؤيدين للحملة، والذين دافعوا وتعاطفوا في وقت سابق مع الرئيس السابق حسني مبارك.

1- تامر عبد المنعم

الفنان والإعلامي "تامر عبد المنعم"، زوج ابنة المحامي الشهير "فريد الديب"، عرف بتأييده التام للرئيس السابق حسني مبارك، ودافع عنه في كثير من المواقف، وكان من أشد المعارضين لثورة 25 يناير عام 2011، والتي نتج عنها خلع "مبارك" من الحكم، كما كان له عدد من التصريحات المثيرة للجدل حول مبارك، حيث قال أثناء حلوله ضيفًا في وقت سابق ببرنامج "من الآخر" مع الإعلامي "تامر آمين": "مبارك ضحى بروحه علشان البلد"، مؤكدًا رفضه التام للطريقة التي رحل بها عن السلطة.



2- غادة عبد الرازق

في الوقت الذي خرج فيه الآلاف من المصريين يحتفلون برحيل مبارك عن الحكم، فاجأت الفنانة "غادة عبد الرازق" الجميع بحزنها على هذه النتيجة، بل ووصل الأمر إلى انهيارها من البكاء وأغلقت هاتفها لعدة أيام تأثرًا بالخبر، حيث كانت من أوائل الفنانين الذين أعلنوا تأييدهم لمبارك ورفضوا رحيله، وفي حوار سابق لها عام 2013 ببرنامج "أنا والعسل" مع الإعلامي "نيشان"، صرحت: "بحب حسني مبارك ويارب يطلع من السجن".

وبعد الإعلان عن براءة مبارك في نوفمبر عام 2014 من تهمة قتل متظاهري الثورة، احتفلت غادة عبد الرازق بهذا النبأ، حيث نشرت صورة لمبارك عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، كتب عليها: "لن ننساك.. ولك منا كل الاحترام"، وعلقت "غادة" قائلة: "رئيس مصرالسابق وزعيم مصر الحالي السيسي تحيا مصر خليهم كدة حارقين دمكم دايما إن شاء الله مصر دايما فوق الجميع".

3- سوسن بدر

الفنانة الكبيرة "سوسن بدر" شاركت في وقت ثورة يناير، في مظاهرات ميدان روكسي التي كانت تؤيد الرئيس السابق "حسني مبارك"، وأثيرت شائعات وقتها حول تهديد "سوسن" بخلع ملابسها إذا تم خلع مبارك، ولكنها نفت ذلك تمامًا فيما بعد وأصرت على تأييدها لمبارك مشيرة إلى أن دعمها له يعني دعمها للأمن والاستقرار والعمل.



وفي لقاء سابق لها ببرنامج "بين اتنين" عبر شاشة "المحور"، أثارت "سوسن بدر" جدلًا كبيرًا بعدما صرحت بعدم معارضتها القيام بدور "سوسن بدر" في عمل فني، وقالت: "محصلش إنه تم العرض عليا شخصية سوزان مبارك، وإذا عرض ومكتوب بشكل محترم وحقيقي هعمله طبعًا".



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4- شعبان عبد الرحيم

عرف المطرب الشعبي "شعبان عبد الرحيم" بتأييده لمبارك، حيث قدم عدة أغنيات للرئيس السابق، من بينها أغنية "مبروك عليكى يا مصر" التي قدمها له في عام 2010 عقب إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية، وتقول كلمات الأغنية: "مبروك عليكي يا مصر.. مبروك يا مصريين.. حسني مبارك رئيس.. اللي اختاره الملايين.. ياللي جامع العرب.. على الحب والإخلاص.. قلبك كله حماس.. وكل العرب شاهدين".

كما حرص على تهنأة "مبارك" عام 2014 بعد حصوله على البراءة في قضية قتل متظاهري الثورة، وقال في تصريحات صحفية سابقة: "ألف مليون مبروك يا عم حسني كلنا فرحنالك من قلوبنا يا راجل يا طبيب يا حبيبي"، وأطلق أغنية "قضاءنا العالي" احتفالا بالبراءة.



5- حسين فهمي

في حواره الأخير ببرنامج "أنا وأنا" مع الإعلامية "سمر يسري" عبر فضائية ON E، أشاد الفنان "حسين فهمي" بالرئيس السابق محمد حسني مبارك، ووصفه بـ"المخلص والوطني"، ومؤكدا أن هناك أخطاء حدثت في عهده لكن له بالمثل إيجابيات، موضحًا أن "مبارك" لم يكن ينوي توريث الحكم في عهده.



6- وفاء عامر

في عدد من المواقف، أعلنت الفنانة "وفاء عامر" تأييدها لمبارك، حيث انتقدت حذف اسمه من كتب التاريخ في عام 2016، وقالت وقتها في مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساء": "حكم 30 سنة وله ما عليه.. ارحمونا بقى"، وأضافت: "أنا ابني كره التاريخ، وقالي ينفع ياماما ما اذاكرش التاريخ" وتابعت مستنكرة: "مش معنى إنه نابليون غزا مصر إننا نشيل اسمه من التاريخ.. يعني أنا لو اتعرض عليا عمل تاريخي مش هعمله علشان فيه اسم مبارك والناس هتثور عليا!".



وفي مارس الماضي أثناء حلولها ضيفة ببرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامي "تامر عبد المنعم" عبر شاشة "المحور"، قالت: "أمريكا كانت تريد فرض مراقبة كاملة على تليفونات مصر، لكن مبارك رفض تماما".



7- حسن يوسف

واحد من الفنانين المقربين للرئيس السابق "حسني مبارك"، فحرصًا منه على تهنئة "مبارك" في عام 2014 بعيد ميلاده الـ86، بينما كان يخضع للعلاج في مستشفى المعادي العسكري، زاره الفنان "حسن يوسف" في المستشفى وتحدث معه عن كواليس تنحيه عن الحكم، وقال "يوسف" عن تلك الزيارة: "شعرت خلال المقابلة بأنني أمام بطل من أبطال مصر ورمز من رموزها التي لن ينساها التاريخ، شاء من شاء وأبى من أبى، وكان الرئيس ودودًا وكريمًا وحنونًا".

وقال "حسن يوسف" في لقاء سابق ببرنامج "على مسؤوليتي" مع الإعلامي "أحمد موسى" عبر فضائية "صدى البلد": "مبارك لا يكذب في كلامه، ومن قلة الذوق أن يطلق عليه البعض لقب المخلوع".

