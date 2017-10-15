عذبوها وحلقوا رأسها.. "تضامن الإسكندرية" تنقذ الطفلة "زينب" من عصابة للتسول

الإسكندرية – محمد البدري:

أعلن الدكتور محمد كمال الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، نجاح فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية في إنقاذ طفلة قام بعض الأفراد بتعذيبها وحلق شعرها لاستخدامها في التسول بشوارع الإسكندرية.

وقال الحجاجي في تصريح صحفي اليوم الأحد، إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من قوات الأمن يفيد بالعثور على طفلة تدعى "زينب" بصحبة بعض الأفراد من محترفي التسول.

وأضاف أن فريق التدخل السريع تحرك إلى قسم الشرطة واستلم الطفلة وتبين تعذيبها وحلق شعر رأسها بالكامل.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن المديرية أودعت الطفلة في دار رعاية تسمى "وليد زين الدين" والتي تناسب سنها الصغيرة، وذلك بناء على قرار صادر من النيابة العامة بإيداعها إحدى دور الرعاية.