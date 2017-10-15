عذبوها وحلقوا رأسها.. "تضامن الإسكندرية" تنقذ الطفلة "زينب" من عصابة للتسول
عذبوها وحلقوا رأسها.. "تضامن الإسكندرية" تنقذ الطفلة "زينب" من عصابة للتسول
01:49 م الأحد 15 أكتوبر 2017
الطفلة زينب
الإسكندرية – محمد البدري:
أعلن الدكتور محمد كمال الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، نجاح فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية في إنقاذ طفلة قام بعض الأفراد بتعذيبها وحلق شعرها لاستخدامها في التسول بشوارع الإسكندرية.
وقال الحجاجي في تصريح صحفي اليوم الأحد، إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من قوات الأمن يفيد بالعثور على طفلة تدعى "زينب" بصحبة بعض الأفراد من محترفي التسول.
وأضاف أن فريق التدخل السريع تحرك إلى قسم الشرطة واستلم الطفلة وتبين تعذيبها وحلق شعر رأسها بالكامل.
وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن المديرية أودعت الطفلة في دار رعاية تسمى "وليد زين الدين" والتي تناسب سنها الصغيرة، وذلك بناء على قرار صادر من النيابة العامة بإيداعها إحدى دور الرعاية.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالصور- بدء التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء كفر الشيخ
-
القبض على عاطلين بـ 70 طربة حشيش في الإسكندرية
-
الكرة أحدث وسائل النصب بالإسكندرية.. واللعب في "الممتاز" بـ 15 ألف
-
سقوط شقيقين بـ12 طربة حشيش و99 لفافة هيروين في الإسكندرية
إعلان
إعلان