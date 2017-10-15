أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

عذبوها وحلقوا رأسها.. "تضامن الإسكندرية" تنقذ الطفلة "زينب" من عصابة للتسول

Google+ Print

مصراوي Masrawy

عذبوها وحلقوا رأسها.. "تضامن الإسكندرية" تنقذ الطفلة "زينب" من عصابة للتسول

01:49 م الأحد 15 أكتوبر 2017

الطفلة زينب

الإسكندرية – محمد البدري:

أعلن الدكتور محمد كمال الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، نجاح فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية في إنقاذ طفلة قام بعض الأفراد بتعذيبها وحلق شعرها لاستخدامها في التسول بشوارع الإسكندرية.

وقال الحجاجي في تصريح صحفي اليوم الأحد، إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من قوات الأمن يفيد بالعثور على طفلة تدعى "زينب" بصحبة بعض الأفراد من محترفي التسول.

وأضاف أن فريق التدخل السريع تحرك إلى قسم الشرطة واستلم الطفلة وتبين تعذيبها وحلق شعر رأسها بالكامل.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن المديرية أودعت الطفلة في دار رعاية تسمى "وليد زين الدين" والتي تناسب سنها الصغيرة، وذلك بناء على قرار صادر من النيابة العامة بإيداعها إحدى دور الرعاية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور- بدء التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء كفر الشيخ

    أخبار

  • القبض على عاطلين بـ 70 طربة حشيش في الإسكندرية

    أخبار

  • الكرة أحدث وسائل النصب بالإسكندرية.. واللعب في "الممتاز" بـ 15 ألف

    أخبار

  • سقوط شقيقين بـ12 طربة حشيش و99 لفافة هيروين في الإسكندرية

    أخبار

إعلان

6c8ca57282.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف