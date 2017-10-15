6 معتقدات عن الأسنان.. لن تصدقها بعد الآن

كتبت- بسمة أبوطالب:

هناك العديد من المعتقدات التي طالما صدقناها، خاصةً فيما يتعلق بصحة الأسنان وكيفية الحفاظ عليها. لكن دون أساس من الصحة، يعرضها موقع "برايت سايت" فيما يلي:

1- تناول السكر من أشهر الخرافات المتعلقة بالأسنان، ويعتبره العديد منا عدواً رئيسياً لها، لكن في حقيقة الأمر، يجب إلقاء اللوم على "البكتيريا" التي تفرز الأحماض وتسبب تجويف الأسنان، وتعتبربقايا الكربوهيدرات المترسبة على الأسنان مثل السكر، هي الغذاء الأساسي لهذه البكتيريا.

2- هناك اعتقاد خاطئ بأن المرأة الحامل لا يمكنها الذهاب لطبيب الأسنان، وذلك بسبب استخدام الطبيب للمخدر، مما يؤثر على صحة الجنين. إلا أن الأبحاث لم تجد أية علاقة بين هذين الأمرين.

3- يعتقد البعض أنه كلما كانت فرشاة الأسنان أكثر خشونة، حصلت على فم أكثر نظافة. لكن في حقيقة الأمر، الفرشاة الخشنة يمكن أن تسبب التهاب اللثة.

4- يعتقد البعض أن استخدام عيدان تنظيف الأسنان الخشبية بعد الأكل أمر صحي، لكنه غير مستحب لأنه يمكن أن يؤدي للإصابة بالتهابات اللثة.

5- كلما زادت عدد مرات تنظيف الأسنان، حصلت على أسنان أكثر صحة، الأمر الذي تم نفيه تماماً، فغسلها بشكل متكرر يمكن أن يؤدي إلى تآكل طبقة المينا. لذلك يُنصح باستخدام غسول للفم وتجنب غسل الأسنان أكثر من ثلاث مرات يومياً.

6- هناك اعتقاد شائع أن ألام الأسنان يدل على وجود تسوس، لكن هذه الآلام يمكن أن يكون سببها حساسية والتهاب اللثة.