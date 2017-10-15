ضبط 8 ساقطات كوَّن 3 شبكات للأعمال المنافية للآداب بالجيزة

كتب - محمد شعبان:

واصلت أجهزة الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، جهودها في الإيقاع بشبكات الأعمال المنافية للآداب؛ حفاظًا على قيم وأخلاقيات المجتمع.

وتمكنت مأمورية بقيادة العميد محمود هويدي، مدير مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، من ضبط سيدة تبلغ من العمر 32 سنة، تدير شقة بمنطقة العجوزة لأعمال الدعارة من خلال اصطحاب الساقطات، وتقديمهن إلى راغبي المتعة الحرام.

وأمكن ضبط المتهمة وسيدتين اثنين رفقة راغب متعة يبلغ من العمر 26 سنة، وحارس العقار الذي يعد بمثابة شريك المتهمة الرئيسية.

وفي منطقة الهرم، تم ضبط قوادة تدير فيلا مفروشة وكرا لأعمال الدعارة، وتم ضبط راغب متعة وسيدتين في اوضاع مخلة بالآداب.

كما تمكن رجال المباحث تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، من الإيقاع بشبكة للأعمال المنافية للآداب داخل فيلا مفروشة بمنطقة الدقي تديرها سيدة هاربة من حكم بالحبس 3 أشهر بقضية تحريض على الفسق.

وأمكن ضبطها وسيدة تبلغ من العمر 40 سنة، هاربة من 4 قضايا- رفقة 3 من راغبي المتعة بينهم مصور يبلغ من العمر 42 سنة.