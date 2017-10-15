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السيسي: إنشاء 7 قرى ذكية في مصر.. والصعيد الأكثر إقبالًا

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مصراوي Masrawy

: إنشاء 7 قرى ذكية في .. والصعيد الأكثر إقبالًا

02:01 م الأحد 15 أكتوبر 2017

السيسي: إنشاء 7 قرى ذكية في مصر.. والصعيد الأكثر إقبالًا

أرشيفية

كتبت- مادي غيث:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تهتم الآن بتوسيع مناطق القرى الذكية في مصر، مضيفًا: "كان الاتفاق مع وزير الاتصالات على 7 قرى، وبالفعل تم إنشاء 4 منهم والصعيد الأكثر إقبالا على هذه القرى".

وتابع الرئيس، حلال كلمته اليوم الأحد، بقاعة المنارة بمركز المؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس: "بحثت مع المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات، التوسع في المناطق والقرى الذكية على المدى القصير وليس الطويل، وعرض علي عدم تكثيف ذلك في الصعيد، لكنني طالبته بالعمل في جميع المحافظات ومشاهدة النتائج وبالفعل وجدنا أن الإقبال كان هناك أكثر".

وشهد الرئيس، اليوم، حفل تخريج المشاركين في مبادرة "الرئيس لرواد تكنولوجيا المستقبل" بحضور العديد من قيادات الدولة، وبمشاركة المهندس شريف إسماعيل، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والمهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات.

وقرر السيسي في ختام المؤتمر، مضاعفة ميزانية المبادرة الرئاسية لرواد تكنولوجيا المستقبل إلى 400 مليون جنيه، قائلًا: "المبادرة هنضاعفها رغم تكلفتها العالية علشان شبابنا".

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