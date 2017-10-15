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السيسي يغادر مركز المؤتمرات بعد حضور حفل "رواد تكنولوجيا المستقبل"

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مصراوي Masrawy

يغادر مركز المؤتمرات بعد حضور حفل "رواد تكنولوجيا المستقبل"

01:56 م الأحد 15 أكتوبر 2017

السيسي يغادر مركز المؤتمرات

كتب- أحمد مسعد:

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قاعة المنارة بمركز المؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، بعد جولة تفقدية لرؤية مشروعات الشباب.

كان الرئيس قد شهد حفل تخريج المشاركين في مبادرة "الرئيس لرواد تكنولوجيا المستقبل" بحضور العديد من قيادات الدولة، وبمشاركة المهندس شريف إسماعيل، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والمهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات.

وقرر الرئيس في ختام المؤتمر، مضاعفة ميزانية المبادرة الرئاسية لرواد تكنولوجيا المستقبل إلى 400 مليون جنيه، قائلًا: "المبادرة هنضاعفها رغم تكلفتها العالية علشان شبابنا".

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