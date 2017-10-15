السيسي يضاعف ميزانية مبادرة "رواد تكنولوجيا المستقبل" إلى 400 مليون جنيه

كتبت- مادي غيث:

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مضاعفة ميزانية المبادرة الرئاسية لرواد تكنولوجيا المستقبل إلى 400 مليون جنيه

وقال الرئيس، في ختام كلمته بحفل تخريج عدد من شباب خريجي المبادرة، في مركز المؤتمرات اليوم الأحد: "المبادرة بتكلف 200 مليون هنضاعفها رغم تكلفتها العالية علشان شبابنا".

وطالب الرئيس، وسائل الإعلام بإلقاء الضوء على نماذح الشباب والاهتمام بعرضها، قائلا: "اعملوا برامج تهدف للتعرف على العقول المتميزة لتعليم أفضل وإعطاء فرصة للقدرات المتميزة للخروج".