بالصور-انقطاع التيار الكهربائي عن كليات جامعة الأزهر

كتب ــــ محمود مصطفى:

انقطع التيار الكهربائي عن كليات ومبنى إدارة جامعة الأزهر بمدينة نصر، منذ التاسعة والنصف صباح اليوم الأحد حتى الآن.

وقال أحمد عباس الأمين العام لجامعة الأزهر، إن الجامعة تواصلت مع شركة الكهرباء، وأبلغتهم أن سبب انقطاع التيار، أعمال الإنشاءات التي تتم بالقرب من الحرم الجامعي بشارعي النصر والمخيم الدائم.

وأضاف عباس، في تصريحات لمصراوي، أن الدراسة بالكليات لم تتأثر على الإطلاق بانقطاع التيار الكهربائي، ولم ترد أي شكاوى من الطلاب تفيد بتعطل العملية الدراسية.

وفتحت جامعة الأزهر، صباح اليوم، باب تنسيق القبول بالمدن الجامعية بالقاهرة، للطلاب المستجدين، والمتخلفين عن التقدم في المرحلة الأولى.