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إهدارك للوقت على "الفيسبوك" يسبب لك أضراراً نفسية

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إهدارك للوقت على "الفيسبوك" يسبب لك أضراراً نفسية إهدارك للوقت على "الفيسبوك" يسبب لك أضراراً نفسية

مصراوي Masrawy

إهدارك للوقت على "الفيسبوك" يسبب لك أضراراً نفسية

01:44 م الأحد 15 أكتوبر 2017

اضرار-الفيسبوك

كتبت - نانسي فايز الرويني:

أصدرت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال تحذيرًا للكبار والصغار، لتجنب كثرة استخدام موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لما يسببه من أمراض مزمنة منها الاكتئاب، والإحباط، خاصًة لمن يخافون من الرفض الاجتماعي، وفقًا لموقع "سيكولوجي توداي" المختص بالصحة النفسية.

يعتمد "الفيسبوك" على العالم الافتراضي، فيما يخص رضا الآخرين عنك وترحيبهم بما تنشره عبر صفحتك وتفاعلهم معك أو رفض منشوراتك.

وأضاف الموقع، أُجري بحثاً على 282 شخص من جميع أنحاء العالم، تتراوح أعمارهم بين 18 و 73 سنة، وذلك لقياس المقارنة الاجتماعية والسمات الشخصية التي تحدث للبعض نتيجة كثرة استخدام الفيسبوك.

توصل الخبراء إلى أن العصبية، والشعور بالقلق بشكل مفرط، وانعدام الأمان، والاكتئاب هي سمات أكيدة لمستخدمي "الفيسبوك"، بالإضافة إلى الحسد، والغيرة، والمقارنة الاجتماعية.

استنتج الباحثون أنه يجب الاعتدال، وتوخي الحذر في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، تجنباً للإصابة بتلك الأمراض.

 

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مصراوي Masrawy

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