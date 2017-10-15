ضبط تشكيل عصابي استولى على 120 قطعة أرض بأختام مزيفة في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

ضبطت هيئة الرقابة الإدارية بقنا، بقيادة اللواء أدهم الفاتح تشكيلا عصابيا يتزعمه محاميا ومزارع زورا مستندات للاستيلاء على 120 قطعة أرض تتبع أملاك الدولة بمدينة قنا تقدر قيمتها بحوالي 120 مليون جنيه.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية وضعت كلا المتهمين تحت المراقبة المشددة خلال الفترة الأخيرة وعقب التأكد من احترافهم للأعمال التزوير وعقب استخراج إذن النيابة العامة ، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بمشاركة قوة أمنية من ضبط المتهم "ح. ف" - مزارع وبتفيش مسكنه تم ضبط العديد من المستندات المزورة المتعلقة بالواقعة، كما ضبط قطعة "أفيون المخدر، كذا تم مرافقة مصطفى الجاحر رئيس نيابة قنا الكلية أثناء تفيشه، مكتب المتهم "أ. م" المحامي حيث تم ضبط الأختام المقلدة وأجهزة الكمبيوتر المستخدمة في التزوير.

وحرر محضر بالمضبوطات وأخطرت النيابة العامة لمواصلة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.