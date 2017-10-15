«فورد» تواجه مشكلة فنية في سياراتها «إكسبلورار»

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تواجه شركة "فورد" الأمريكية، مشكلة فنية في العديد من النسخ الخاصة بسيارتها "إكسبلورار"، والتي قامت بطرحها في الأسواق العالمية خلال الأشهر الماضية.

وحسب موقع "جالوبنيك"، فإن الشركة الأمريكية تعتزم تقديم عرض لإصلاح السيارات التي تعاني من العيوب الخاص بزيادة نسب أول أكسيد الكربون في انبعاثات سياراتها الشهيرة.

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ومن شأن تلك المشكلة أن تعرض الشركة الأمريكية لدفع تعويضات بالغة للسلطات في البلد التي تصدر فيها "إكسبلورار"، لاسيما في الولايات المتحدة المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وذلك في حال ما رفض معظم مالكي السيارات هذا العرض.