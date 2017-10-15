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«ميتسوبيشي»: يومًا ما سنرى السيارات الكهربائية أرخص من العادية

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«ميتسوبيشي»: يومًا ما سنرى السيارات الكهربائية أرخص من العادية «ميتسوبيشي»: يومًا ما سنرى السيارات الكهربائية أرخص من العادية

التحرير

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أكدت شركة "ميتسوبيشي" اليابانية، أنها تعمل في الوقت الحالي على تعزيز صناعتها من السيارات الكهربائية والهجين، والتي باتت ذات شأن كبير في الأسواق العالمية، لاسيما أنها تراعي أقصى معايير الحفاظ على نظافة البيئة.

وحسب موقع "CNBC” الأمريكي، فإن الشركة اليابانية المملوكة لتحالف "رينو – نيسان"، أكدت أن موديلاتها تخضع لعملية تطوير موسعة على المستوى الفني، مؤكدة أن السيارات الكهربائية والهجين ستكون أرخص من الموديلات التي تعمل بالوقود المحروق الملوث للبيئة خلال الفترة المقبلة.

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وتسعى الشركة اليابانية لاستغلال حالة الزخم الواضح على شراء سيارات كهربائية وهجين في الأسواق العالمية، بحيث يمكنها التعامل بشكل وثيق مع متطلبات الأسواق العالمية في الوقت الحالي.

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التحرير

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