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«الجندى» يحذر الحكومة من كوارث السيول.. ويتساءل: الـ2 مليار جنيه راحت فين؟

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«الجندى» يحذر الحكومة من كوارث السيول.. ويتساءل: الـ2 مليار جنيه راحت فين؟ «الجندى» يحذر الحكومة من كوارث السيول.. ويتساءل: الـ2 مليار جنيه راحت فين؟

التحرير

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حذر النائب مصطفى الجندى، عضو مجلس النواب والرئيس السابق للجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، من مخاطر السيول والأمطار خلال موسم الشتاء الذى بات على الأبواب، مطالبا بالإعلان عن خططها لمواجهة أى مخاطر للأمطار والسيول.

وقال الجندى، فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، إن المواطنين يريدون معرفة استعدادات الحكومة لمواجهة أخطار السيول المُحتملة خلال فصل الشتاء الذى أصبح على الأبواب، متسائلًا: «هل وزارات التنمية المحلية والموارد المائية والرى والزراعة والكهرباء والإسكان، وغيرها من الوزارات الأخرى، لديها خطط واستراتيجيات جديدة لمواجهة أى مخاطر للأمطار والسيول؟».

كما تساءل النائب مصطفى الجندى عن مبلغ الملياري جنيه الذى قرر الرئيس عبدالفتاح السيسى تخصيصهما لمحافظتى البحيرة والإسكندرية لمواجهة مخاطر السيول، منذ أكثر من عامين، بعد تعرض المحافظتين لكارثة السيول؟

وتابع: «هل قامت الحكومة بتحديث البيانات بإدارة الأزمات ومراكز المعلومات بجميع المحافظات؟»، مطالبا الحكومة بأن تعلن عن جميع الإجراءات والاستعدادات الخاصة بمواجهة أخطار السيول لتبديد مخاوف المواطنين من كوارث السيول ومخاطره.

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