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مسيرة لأصحاب «العصا البيضاء» في المنيا للمطالبة بحقوقهم

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مسيرة لأصحاب «العصا البيضاء» في المنيا للمطالبة بحقوقهم مسيرة لأصحاب «العصا البيضاء» في المنيا للمطالبة بحقوقهم

التحرير

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نظَم عدد من أصحاب العصا البيضاء، وذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم الأحد، مسيرة جابت شارع كورنيش النيل في مدينة المنيا، حتى انتهت أمام ديوان عام المحافظة، للمطالبة بحقوقهم التي وصفوها بالمشروعة.

وقال المشرف على المسيرة محمد أحمد محمود: إن "المسيرة جاءت في إطار الاحتفال باليوم العالمي لأصحاب العصا البيضاء، والمطالبة بكافة الحقوق المشروعة التي نص عليها القانون - خاصة نسبة الـ5% للمعاقين في تعيينهم بالوظائف الحكومية، وتفعيل العديد من القوانين الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، والقوانين التي تحفظ حقوقهم".

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أصحاب العصا البيضاء

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التحرير

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